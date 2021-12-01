Чимаев высказался по поводу потенциального боя с Нейтом Диазом

Известный боец UFC Хамзат Чимаев дал комментарий по поводу возможного боя с американцем Нейтом Диазом.

«Я бы кайфовал на пресс-конференции перед боем с ним. Знаете, увидеть, как рядом сидит такой анчоус…



Он там с 70-х годов дерётся, гангстером себя называет. Я 94-го года рождения — пришёл такой малой, избил старика и пошёл домой», — рассказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.

Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Хамзат пропустил всего два акцентированных удара.

Ранее Чимаев прокомментировал победу знаменитого российского бойца Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном, которую он одержал на турнире Bellator 269.