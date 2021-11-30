Хамзат Чимаев: Фёдор Емельяненко для меня как Карелин. Уважуха таким великим спортсменам

Известный боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал победу Фёдора Емельяненко над Тимоти Джонсоном в рамках турнира Bellator 269. Легендарный россиянин нокаутировал американца уже на второй минуте первого раунда.

«Нокаут видел, сам бой не смотрел. Поединок был поздно ночью, а у меня, кажется, был тренировочный лагерь. Но ролик я видел. Мощно он его. Фёдор для меня как Карелин. Великий боец. Уважуха таким великим спортсменам», — рассказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.

Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.