Тренер Адесаньи: Хабиб изменился. Теперь он говорит больше дерьма, чем кто-либо другой

Евгений Бареман, главный тренер многих ведущих бойцов, включая чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью, высказался по поводу россиянин Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«Хабиб говорит больше дерьма о других бойцах, чем кто-либо другой, и я разочарован, видя это. Потому что для меня он был парнем, который был пуристом. Это не часть его ДНК. Но теперь вы видите, как он ругает бойцов, а Махачев делает то же самое. Раньше они вели себя совершенно по-другому. У них было своё уникальное место в спорте. Теперь они такие же, как все. Хабиб говорит столько же дерьма, сколько и все остальные. Раньше он уважал всех бойцов. То же самое и Махачев.

Мне нравится старое, мне нравится, какими они были раньше, до того, как они стали звёздами. У них была своя культура. Это было их собственное. Они не пытались быть американцами. Они происходят из очень скромных семей. Их не интересовали деньги. Они просто продолжали тренироваться. Всё, что они хотели делать — это драться. И их стиль отражает это. Они не хотели быть яркими. Им нужен был лишь лучший путь к победе. По прямой линии от А до Б. И это то, за что я их уважал и любил», — приводит слова Баремана MMA Fighting.