Дариуш: всё, что может делать Махачев, я могу делать так же хорошо и даже лучше

Боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш дал комментарий по поводу своего следующего соперника в UFC россиянина Ислама Махачева.

«Я признаю, что у него хорошие навыки… это меня расстраивает, потому что у меня тоже есть все эти навыки, у меня тоже хорошо развиты все эти способности. Всё, что он может делать, я могу делать так же хорошо, и я верю, что могу делать это даже лучше. Они говорят о нём как о крутом парне. Ребята, скоро вы поймёте, что я тоже крутой парень», — приводит слова Дариуша ESPN.

Поединок Дариуша и Махачева должен состояться 27 февраля следующего года. В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, одолев его за счёт болевого приёма уже в первом раунде.

Ранее Дариуш сравнил навыки Махачева и Хабиба Нурмагомедова.