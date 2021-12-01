Дариуш: всё, что может делать Махачев, я могу делать так же хорошо и даже лучше
Поделиться
Боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш дал комментарий по поводу своего следующего соперника в UFC россиянина Ислама Махачева.
«Я признаю, что у него хорошие навыки… это меня расстраивает, потому что у меня тоже есть все эти навыки, у меня тоже хорошо развиты все эти способности. Всё, что он может делать, я могу делать так же хорошо, и я верю, что могу делать это даже лучше. Они говорят о нём как о крутом парне. Ребята, скоро вы поймёте, что я тоже крутой парень», — приводит слова Дариуша ESPN.
Поединок Дариуша и Махачева должен состояться 27 февраля следующего года. В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, одолев его за счёт болевого приёма уже в первом раунде.
Ранее Дариуш сравнил навыки Махачева и Хабиба Нурмагомедова.
Комментарии
- 2 декабря 2021
-
00:15
- 1 декабря 2021
-
23:51
-
23:25
-
22:15
-
21:48
-
20:37
-
19:57
-
18:15
-
17:12
-
16:47
-
16:11
-
15:39
-
14:50
-
14:26
-
14:19
-
14:05
-
13:34
-
13:06
-
12:31
-
11:50
-
11:18
-
10:45
-
09:43
-
00:49
- 30 ноября 2021
-
23:33
-
22:44
-
21:46
-
21:27
-
20:46
-
20:19
-
19:26
-
19:04
-
18:23
-
18:12
-
17:21
Партнерский контент