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Дариуш сравнил навыки Махачева и Хабиба и объяснил, чем они отличаются

Дариуш сравнил навыки Махачева и Хабиба и объяснил, чем они отличаются
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Боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш рассказал, чем его следующий соперник, россиянин Ислам Махачев, отличается от экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Если посмотреть на Ислама, то станет понятно, что он работает несколько методичнее. Он терпеливее и ищет подходящую ему дистанцию при нанесении ударов. И чем лучше эта дистанция настроена, тем более активно он принимается использовать борьбу. Он всегда старается сперва отыскать дистанцию. В общем, их подход немного отличается», — сказал Дариуш во время интервью для RT Sport в «Инстаграме».

Поединок Дариуша и Махачева должен состояться 27 февраля следующего года. В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, одолев его за счёт болевого приёма уже в первом раунде.

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