А. Емельяненко: где Шлеменко сейчас? Он глубоко в заднице

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о подробностях конфликта с Александром Шлеменко.
«Когда он в первый раз начал открывать свою варежку на меня на просторах интернета, РЕН ТВ согласился организовать нам бой. Но Шлеменко запросил сумасшедший гонорар, это ни для кого не секрет: РЕН ТВ предложил ему $ 150 тыс., а он попросил в два раза больше.
Ему говорят, что он и в Штатах такие деньги не зарабатывал, но он съехал. Ему не были готовы платить больше. Чемпион Bellator? Это всё в прошлом. Все когда-то были чемпионами, где он сейчас? Сейчас он глубоко в заднице. Ничего не делает, сидит и тратит деньги, заработанные в Америке. Звезда Екатеринбурга. По поводу нашего боя, то его не будет», – сказал Емельяненко в интервью на YouTube-канале Азамата Бостанова.
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