Арум назвал следующего возможного соперника Ломаченко
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории, украинец Василий Ломаченко и экс-чемпион мира по боксу в полулёгком весе Шакур Стивенсон могут провести очный бой. Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.
«Ломаченко и Шакур — это тот бой, который я хотел бы провести. Думаю, получилось бы отличное противостояние. Неважно, будет ли это первый лёгкий, лёгкий, или промежуточный вес, мне не нужны титулы в этом бою», — приводит слова Арума World Boxing News.
Следующий поединок Ломаченко проведёт с представителем Ганы Ричардом Комми. Бой состоится 11 декабря в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден». В последний раз Василий сражался с японцем Масаёси Накатани, победив его техническим нокаутом.
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