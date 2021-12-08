Знаменитый повар провёл дуэль взглядов с Хабибом

Турецкий шеф-повар и ресторатор Бурак Оздемир выложил в своём «инстаграме» совместную фотографию с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Настоящая легенда Хабиб Нурмагомедов и Бурак Оздемир. Как считаешь, кто победит и на чьей ты стороне?» — подписал фотографию шеф-повар.

Публикация доступна в «инстаграме» Бурака Оздемира.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент организации Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.