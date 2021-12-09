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Завуров: А. Емельяненко и Гусейнову нужно не в клетке разбираться, а на улице

Завуров: А. Емельяненко и Гусейнову нужно не в клетке разбираться, а на улице
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Президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров высказался по поводу отношений Александра Емельяненко и Артура Гусейнова.

«Емельяненко начал в жёстком формате задевать Гусейнова. Я считаю, что это недостойное поведение для бойца. Да, есть хайп, продвижение боя, но вот оскорблять или задевать честь… Нет, я принципиально не хочу устраивать ему бой. Если какой-то боец тоже будет в грубом формате оскорблять бойцов, лигу, зачем будем его звать? Чтобы хайп поймать? Нам это неинтересно. Есть много молодых, перспективных ребят. Зачем садиться за стол переговоров с теми, кто не уважает лигу?

Есть вопрос и к менеджеру Александра — Азамату Бостанову. Он привёл человека, снял интервью с такими грязными словами и выставил это, думая, что это хорошо. Понятно, что Александр так сказал, но с них же потом же спрашивать будут. Ничего хорошего в оскорблениях чести, достоинства нет.

Отпустит ли Eagle FC Гусейнова на бой с Емельяненко в другой российский промоушен? У Артура сейчас контракт с нами. У нас правило: мы отпускаем бойцов драться только в Bellator или UFC. Но если нам интересно будет — отпустим. Пока таких разговоров у нас не было.

Если не дать им подраться в клетке, они встретятся за её пределами? Пускай там всё и заканчивается. Там уже не тот вариант, чтобы в клетке разбираться, надо на улице. Они уже так друг друга задели, ничего спортивного не осталось», — передаёт слова Завурова корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.

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