«Это его личный выбор». Бивол высказался о переходе Ковалёва в первый тяжёлый вес
Поделиться
Чемпион мира WBA Дмитрий Бивол ответил на вопрос о перспективах бывшего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергея Ковалёва в первом тяжёлом весе.
«Я не знаю. Это его личный выбор. Я с ним не общаюсь, мне сложно об этом говорить. Я не знаю, как он тренируется, в каком он состоянии и какие у него могут быть перспективы», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.
На профессиональном ринге Ковалёв провёл 39 поединков. В его активе 34 победы (29 из которых добыты нокаутом), четыре поражения и одна ничья. В последний раз Сергей сражался в ноябре 2019 года. Тогда он проводил бой с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом и лишившись звания чемпиона мира по версии WBO.
Новость по темеБивол высказался о проблемах организации боя с Бетербиевым
Комментарии
- 10 декабря 2021
-
16:42
-
16:16
-
15:24
-
14:52
-
14:22
-
13:22
-
12:24
-
11:57
-
11:29
-
10:48
-
10:35
-
10:28
-
10:18
-
09:30
-
09:12
-
08:52
-
06:00
-
05:23
-
02:33
-
00:55
-
00:31
- 9 декабря 2021
-
23:22
-
23:00
-
22:35
-
21:14
-
21:03
-
20:51
-
20:38
-
20:24
-
20:02
-
19:32
-
18:42
-
17:34
-
16:27
-
15:52
Партнерский контент