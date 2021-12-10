«Это его личный выбор». Бивол высказался о переходе Ковалёва в первый тяжёлый вес

Чемпион мира WBA Дмитрий Бивол ответил на вопрос о перспективах бывшего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергея Ковалёва в первом тяжёлом весе.



«Я не знаю. Это его личный выбор. Я с ним не общаюсь, мне сложно об этом говорить. Я не знаю, как он тренируется, в каком он состоянии и какие у него могут быть перспективы», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.

На профессиональном ринге Ковалёв провёл 39 поединков. В его активе 34 победы (29 из которых добыты нокаутом), четыре поражения и одна ничья. В последний раз Сергей сражался в ноябре 2019 года. Тогда он проводил бой с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом и лишившись звания чемпиона мира по версии WBO.