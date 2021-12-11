Скандальный боксёр Кушиташвили с победы дебютировал на профессиональном ринге

Чемпион России по боксу в полутяжёлом весе (до 81 кг), участник ЧМ-2019 Георгий Кушиташвили с победы дебютировал на профессиональном ринге. Кушиташвили победил в поединке с Денисом Грачёвым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой завершился уже в четвёртом раунде победой российского боксёра техническим нокаутом — рефери остановил поединок.
Напомним, главным поединком вечера бокса от RCC Boxing Promotions станет противостояние между действующим чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом и претендентом Умаром Саламовым.
Напомним, в сентябре 2020 года Кушиташвили был приговорён к условному сроку за избиение росгвардейца. Георгий и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны 2 февраля 2020-го на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников.
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