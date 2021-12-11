Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Скандальный боксёр Кушиташвили с победы дебютировал на профессиональном ринге

Скандальный боксёр Кушиташвили с победы дебютировал на профессиональном ринге
Комментарии

Чемпион России по боксу в полутяжёлом весе (до 81 кг), участник ЧМ-2019 Георгий Кушиташвили с победы дебютировал на профессиональном ринге. Кушиташвили победил в поединке с Денисом Грачёвым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой завершился уже в четвёртом раунде победой российского боксёра техническим нокаутом — рефери остановил поединок.

Напомним, главным поединком вечера бокса от RCC Boxing Promotions станет противостояние между действующим чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом и претендентом Умаром Саламовым.

Напомним, в сентябре 2020 года Кушиташвили был приговорён к условному сроку за избиение росгвардейца. Георгий и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны 2 февраля 2020-го на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021