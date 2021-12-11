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«Чувствую себя отвратительно». Курбанов прокомментировал срыв боя с Тейшейрой

«Чувствую себя отвратительно». Курбанов прокомментировал срыв боя с Тейшейрой
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Боец первого среднего веса Магомед Курбанов поделился мыслями о переносе поединка с Патриком Тейшейрой. Россиянин признался, что испытывает неприятные чувства в связи с этим событием.

«Ко мне приехали сотни людей со всей страны, чтобы поддержать меня. Я уже весь бой прокрутил в голове, от первого до последнего раунда.

Я чувствую себя очень отвратительно и приношу извинения RCC Boxing Promotions. Я уже извинился перед всей командой Тейшейры — представляю, в каком они состоянии. Несмотря на ситуацию, мы договорились, что бой состоится позже», — приводит слова Курбанова пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Напомним, в день поединка Магомеду стало плохо. Поединок с Тейшейрой отменили за несколько часов до начала.

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