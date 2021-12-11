На турнире лиги WEF в Москве произошла массовая драка, сообщил в своём телеграм-канале журналист Александр Лютиков.



«Сегодня во дворце борьбы имени Ивана Ярыгина проводила отборочные бои лига WEF, где пытаются начать карьеру преимущественно выходцы из Средней Азии. С утра до вечера дрались бойцы из Кыргызстана с бойцами из Узбекистана — и было бы странно, если бы 53 боя прошли хотя бы без одной массовой драки. Она и случилась.



Узбек Намазан Самиев быстро выиграл у киргизского спортсмена и заявил, что готов драться, конечно же, с любым.



Когда любой нашёлся, организаторы решили провести дуэль взглядов, во время которой Самиев внезапно нанёс сопернику удар коленом в голову. Зачем он это сделал? Для чего? С этими вопросами в клетку забежали 50 человек.



Позднее к ним присоединился один полицейский. Кончилось всё мудрой примиряющей речью: «Узбеки! Киргизы! Мы братья! Чё вы так делаете? Это спорт!»



Золотые слова», — написал в своём телеграм-канале Лютиков.