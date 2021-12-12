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Диаз поддел Макрегора и Порье после победы Оливейры в бою с Дастином

Диаз поддел Макрегора и Порье после победы Оливейры в бою с Дастином
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Американский боец UFC Нейт Диаз отреагировал на результат поединка между представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой и соотечественником Дастином Порье. Бой состоялся на турнире UFC 269 и завершился победой Оливейры удушающим приёмом.

«Как Конор мог дважды позволить оприходовать (в оригинале использовано более грубое слово) себя этому Дастину Порье?», — написал Диаз на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что до этого поединка Оливейра выиграл девять боев подряд.

Напомним, в соглавном бою представительница Бразилии Аманда Нуньес неожиданно уступила американке Джулианне Пенье. 32-летняя Пенья выполнила удушающий приём во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе. 33-летняя Нуньес не проигрывала в UFC с 2015 года.

Оливейра был на грани нокаута, чудом уцелев. А потом запрыгнул на спину Порье — и победил Оливейра был на грани нокаута, чудом уцелев. А потом запрыгнул на спину Порье — и победил
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