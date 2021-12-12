Минаков высказался о рациональности возобновления карьеры Хабибом

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков отреагировал на исход противостояния, в котором сошлись представитель Бразилии Чарльз Оливейра и американец Дастин Порье, поделившись мыслями об уместности возобновления карьеры бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Возвращение Хабиба обсуждать бессмысленно. Человек конкретно сказал, и нет даже кулуарного обсуждения потенциального возвращения. Все, кто общаются с Хабибом, знают, что его позиция неизменна. У каждого чемпиона своё время. Он своё время отвоевал, будут появляться новые люди.



Как и у Фёдора Емельяненко. Пик его формы и славы прошёл, а его всё пытаются сопоставлять с современными бойцами. Это бессмысленные обсуждения — у каждого своё время. Развитие самих единоборств на месте не стоит: появляются новые техники, тактики, приёмы», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Поединок Оливейры и Порье проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Оливейры удушающим приёмом.