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Макгрегор жёстко ответил Диазу на его оскорбление

Макгрегор жёстко ответил Диазу на его оскорбление
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил на троллинг американца Нейта Диаза. Ранее Диаз поддел Макгрегора, отреагировав на результат поединка между представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой и своим соотечественником Дастином Порье.

«Как Конор мог дважды позволить оприходовать себя этому Порье?», — писал ранее Диаз.

«Ты просто долговязое ничтожество, которое он стряхнул куда подальше, и которому дважды повезло. Что есть, то есть. Вот что это такое. Неловкая ночь для тебя, нет сомнений. Всем добра и спокойной ночи!», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».

Бой Оливейры и Порье состоялся на турнире UFC 269 и завершился победой Чарльза удушающим приёмом.

Оливейра был на грани нокаута, чудом уцелев. А потом запрыгнул на спину Порье — и победил Оливейра был на грани нокаута, чудом уцелев. А потом запрыгнул на спину Порье — и победил
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