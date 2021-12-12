Макгрегор жёстко ответил Диазу на его оскорбление

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил на троллинг американца Нейта Диаза. Ранее Диаз поддел Макгрегора, отреагировав на результат поединка между представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой и своим соотечественником Дастином Порье.



«Как Конор мог дважды позволить оприходовать себя этому Порье?», — писал ранее Диаз.



«Ты просто долговязое ничтожество, которое он стряхнул куда подальше, и которому дважды повезло. Что есть, то есть. Вот что это такое. Неловкая ночь для тебя, нет сомнений. Всем добра и спокойной ночи!», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».



Бой Оливейры и Порье состоялся на турнире UFC 269 и завершился победой Чарльза удушающим приёмом.