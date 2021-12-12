«Переоценён». Болельщики жёстко раскритиковали внука Мохаммеда Али

В ночь с 11 на 12 декабря по московскому времени в Нью-Йорке прошёл турнир по профессиональному боксу, в карде которого выступил внук Мохаммеда Али Нико Али Уолш. Молодому боксёру противостоял небитый ранее Рейес Санчес.

Схватка прошла все четыре отведённые регламентом раунда и была очень близкой. По мнению множества экспертов, схватка была равной, кто-то даже отдавал преимущество Санчесу. Но судьи насчитали победу Али Уолша решением большинства — 38:38, 40:36, 39:37.

Такой вердикт не устроил болельщиков, которые массово начали критиковать Али Уолша в социальных сетях.

«Это была ничья, у парня нет защиты».

«Этого таксиста ограбили».

«Ограбление».

«Али Уолшу нужно много работать».

«Не знал, что бои выигрывают имена».

«Переоценён, как я и говорил», — писали болельщики.

Нико Али Уолш провёл третий поединок в профи, во всех боях он победил.