«Переоценён». Болельщики жёстко раскритиковали внука Мохаммеда Али

В ночь с 11 на 12 декабря по московскому времени в Нью-Йорке прошёл турнир по профессиональному боксу, в карде которого выступил внук Мохаммеда Али Нико Али Уолш. Молодому боксёру противостоял небитый ранее Рейес Санчес.
Схватка прошла все четыре отведённые регламентом раунда и была очень близкой. По мнению множества экспертов, схватка была равной, кто-то даже отдавал преимущество Санчесу. Но судьи насчитали победу Али Уолша решением большинства — 38:38, 40:36, 39:37.
Такой вердикт не устроил болельщиков, которые массово начали критиковать Али Уолша в социальных сетях.
«Это была ничья, у парня нет защиты».
«Этого таксиста ограбили».
«Ограбление».
«Али Уолшу нужно много работать».
«Не знал, что бои выигрывают имена».
«Переоценён, как я и говорил», — писали болельщики.
Нико Али Уолш провёл третий поединок в профи, во всех боях он победил.
- 12 декабря 2021
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