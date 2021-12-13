Хабиб: Шлеменко могут подписать в UFC, если он выиграет титул Eagle FC. Есть предпосылки

Присутствующий на пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова функционер Камил Гаджиев поднял вопрос о возможности провести объединительный бой между Александром Шлеменко и Владимиром Минеевым как чемпионами организаций Eagle FC и AМС Fight Nights.
«Сейчас я отвечу и разнесу. Давайте не будем списывать со счетов Одилова (именно с ним Шлеменко будет проводить чемпионский бой в EFC. — Прим. «Чемпионата»). Я, как давно находящийся в этом виде спорта человек, считаю, что шансы Одилова и Шлеменко — 50 на 50. Раньше я думал, что Александр выиграет, но сегодня их шансы равны. Во-вторых, это последний бой Шлеменко по контракту, мы не имеем на него прав. Дальше уже нужно садиться за стол переговоров.
Давайте представим, что Шлеменко выиграл. Наш объединительный турнир проводится в сентябре, но ведь Александр в случае победы может подраться на турнире UFC в Абу-Даби. Есть такие предпосылки, что его подпишут в UFC, если он станет чемпионом Eagle FC. В категорию до 84 килограммов. Так что, нужно чем-то бойца удержать. Я не знаю, что выберет Шлеменко — драться с Минеевым в России или выбрать контракт с UFC. Вопрос уже точно не ко мне. Мне как владельцу лиги это интересно. Думаю, если мы проведём такой бой, он будет самым большим, который только можно организовать между российскими бойцами», — рассказал Хабиб на пресс-конференции.
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