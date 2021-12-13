Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб: Шлеменко могут подписать в UFC, если он выиграет титул Eagle FC. Есть предпосылки

Хабиб: Шлеменко могут подписать в UFC, если он выиграет титул Eagle FC. Есть предпосылки
Комментарии

Присутствующий на пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова функционер Камил Гаджиев поднял вопрос о возможности провести объединительный бой между Александром Шлеменко и Владимиром Минеевым как чемпионами организаций Eagle FC и AМС Fight Nights.

«Сейчас я отвечу и разнесу. Давайте не будем списывать со счетов Одилова (именно с ним Шлеменко будет проводить чемпионский бой в EFC. — Прим. «Чемпионата»). Я, как давно находящийся в этом виде спорта человек, считаю, что шансы Одилова и Шлеменко — 50 на 50. Раньше я думал, что Александр выиграет, но сегодня их шансы равны. Во-вторых, это последний бой Шлеменко по контракту, мы не имеем на него прав. Дальше уже нужно садиться за стол переговоров.

Давайте представим, что Шлеменко выиграл. Наш объединительный турнир проводится в сентябре, но ведь Александр в случае победы может подраться на турнире UFC в Абу-Даби. Есть такие предпосылки, что его подпишут в UFC, если он станет чемпионом Eagle FC. В категорию до 84 килограммов. Так что, нужно чем-то бойца удержать. Я не знаю, что выберет Шлеменко — драться с Минеевым в России или выбрать контракт с UFC. Вопрос уже точно не ко мне. Мне как владельцу лиги это интересно. Думаю, если мы проведём такой бой, он будет самым большим, который только можно организовать между российскими бойцами», — рассказал Хабиб на пресс-конференции.

Много слов и никакого дела. Шлеменко и Гусейнов обеспечили разочарование года Много слов и никакого дела. Шлеменко и Гусейнов обеспечили разочарование года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021