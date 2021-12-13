Минеев отреагировал на заявление Хабиба о возможном бое Шлеменко — Минеев
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Известный боец ММА Владимир Минеев отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова, который заявил, что возможный бой Минеева с Александром Шлеменко стал бы самым большим в российских ММА. При этом Хабиб отметил, что Шлеменко после боя с Фаридуном Одиловым может перейти в UFC.
«Только что прочитал комментарий Хабиба Нурмагомедова по поводу подписания Шлеменко в UFC и по поводу того, что наш бой может стать ярчайшим событием отечественных ММА. Как вы знаете, я тоже хочу этого боя, поэтому желаю Александру Шлеменко победы в поединке с Фаридуном Одиловым. Чтобы наше с Александром противостояние в 2022 году состоялось», — сказал Минеев в эфире своего «инстаграма».
Напомним, ранее Минеев уже говорил, что хочет подраться со Шлеменко.
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