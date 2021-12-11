«Шлеменко, Емельяненко, Регбист». Владимир Минеев — о будущих соперниках и деньгах

Владимир Минеев сейчас находится на пике своей популярности. После шикарной победы во втором поединке с Магомедом Исмаиловым 31-летний боец стал буквально нарасхват: подраться с Минеевым хотят едва ли не все российские средневесы и полутяжеловесы. Однако, несмотря на свою занятость, уроженец Екатеринбурга находит время для работы с молодёжью. 10 декабря Владимир приехал в Саратов, где провёл мастер-класс для всех желающих в школе знаменитого Даци Дациева.

Боец приехал не только для открытой тренировки, но и в качестве почётного гостя турнира, посвящённого памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Поэтому сначала Минеев оценил роль отца Хабиба в развитии ММА: «Очень важно проводить такие мероприятия. Это дань памяти великому тренеру и тому объёму работы, который он сделал, воспитав огромное количество учеников, известных на весь мир. Скажу так: все мы, кто занимается сейчас смешанными единоборствами в России, очень обязаны Абдулманапу. Он был одним из тех, кто прокладывал спортсменам дорогу как в нашей стране, так и за рубежом».



Посмотреть онлайн-трансляцию турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова можно на ММА.РФ.

Потом Минеев начал отвечать на вопросы, причём вдумчиво и подробно говорил не только с журналистами, но и с детьми, которые очень хотели о чём-нибудь спросить знаменитого бойца.

— Звали ли вас в UFC после зрелищного второго поединка с Магомедом Исмаиловым?

— Да, мне написали из UFC. Ранее тоже были предложения от Bellator и UFC через других людей. Алексей Олейник писал, с которым мы раньше много взаимодействовали. Мы, спортсмены, всегда изучаем условия, анализируем финансовую ситуацию. Когда у меня было желание и настрой переехать на Запад, таких предложений оттуда не приходило. Теперь же у меня свои планы дома. Я в России вышел на уровень заработков топ-спортсменов в Америке. Если взять условные пятьсот тысяч, которые получают лидеры UFC за бой, вычесть налоги – получится примерно мой гонорар за вторую схватку с Исмаиловым.

Теперь я хочу делать большие бои в России, развивать нашу индустрию единоборств. Мне как патриоту непонятно, почему абсолютно все считают, что нужно ехать за рубеж. В целом к России относятся так: сейчас я тут проведу два-три боя, а потом уеду в UFC. Я же уже сделал себе карьеру, даже думал завязывать со спортом, быть тренером. Попасть за океан для меня не проблема. Вопрос только в том, на каких условиях. Зачем ехать на кабальные условия в США, учитывая, что я сделал в России такую площадку? Дело не только в деньгах – я хочу делать большие бои вроде схватки с Александром Шлеменко.

— Кто будет вашим следующим соперником?

— У меня сейчас высокая социальная активность, подписчики предлагают многих бойцов. Из наиболее частых фамилий – Шлеменко, при условии, что он выиграет свой титульный бой. Александр Емельяненко, но только если он начнёт нормально тренироваться и бой пройдёт по правилам бокса. Есть ещё парень из поп ММА по прозвищу Регбист, мне сказали, у него есть желание побоксировать. Учитывая его популярность, это интересно. Ну и в среднем дивизионе сейчас огромная конкуренция.

— Какой бой вы можете назвать самым сложным в карьере?

— Обычно я говорю, что самое сложное впереди. Но сейчас я уже так много дрался, что не хочу так отвечать. Самым сложным, наверное, был первый поединок с Исмаиловым. И сложным больше был не сам бой, а решение выйти на него со сломанной ключицей, это серьёзная травма. Я долго думал, не хотел подводить людей. Второй бой с Исмаиловым тоже был сложным, но не настолько.

— Какова судьба возможного третьего противостояния с Магомедом?

— Тема интересная, раз такие вопросы звучат, значит, интерес к бою не угасает. Исмаилов обещает всех удивить, если он продолжит удивлять, шансы у этого поединка состояться есть. Мне нужно найти мотивацию для этого боя, сейчас её нет. Однако Магомед человек оригинальный, он ещё может меня заинтересовать.

— Как Александр Емельяненко может реабилитировать свою карьеру в качестве бойца ММА, могут ли помочь тренировки в Дагестане?

— У Александра наверное, своя команда, с которой они выстраивают путь в спорте. Я о своей карьере думаю. Но что касается Дагестана, по-моему, Емельяненко последним интервью сжёг все мосты с Дагестаном. Я видел со стороны многих представителей Дагестана негатив в адрес Саши.

— Заинтересовал бы вас гипотетический бой с Фёдором Емельяненко?

— Он из другой весовой категории, но в целом интересная история, конечно. Если фантазировать: проигрыш может реально повлиять, а победа – ничего такого… Все мы понимаем, что Фёдор – легенда, но 10 лет назад это был совсем другой спортсмен. И Емельяненко мой руководитель, как мне с ним драться?