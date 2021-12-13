В Bellator анонсировали бой Молдавского с Бейдером

Пресс-служба Bellator анонсировала первый номерной турнир в 2022 году. Турнир Bellator 288 состоится 29 января 2022 года в Финиксе (США). Главным событием турнира станет титульный бой между действующим чемпионом организации в тяжёлом весе Райаном Бейдером и временным чемпионом Валентином Молдавским.
Кроме того, в основном карде турнира пройдёт бой между Дэррионом Колдуэллом и Энрике Барсолой.
Напомним, Валентин Молдавский 25 июня 2021 года победил американца Тимоти Джонсона и завоевал титул временного чемпиона лиги.
Молдавский является представителем команды FedorTeam легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко. Всего в ММА он провёл 16 боёв, победив в 15 из них. В Bellator он выиграл все шесть своих боёв.
Райан Бейдер в последнем поединке встречался с Кори Андерсоном, проиграв тому техническим нокаутом. бой проходил в полутяжёлой весовой категории в рамках полуфинала Гран-при Bellator. Напомним, титул чемпиона в полутяжёлом весе Бейдер утратил в августе 2020 года, проиграв Вадиму Немкову.
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