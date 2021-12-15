Нейт Диаз продлил контракт с UFC. Ранее он отказался драться с Хамзатом Чимаевым

Американский боец UFC Нейт Диаз продлил контракт с UFC, сообщает bjpenn со ссылкой на журналиста Ариэля Хелвани.

Напомним, ранее Диаз отказался провести бой со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, мотивировав это тем, что хочет драться с топовыми бойцами.

В июне 2021 года Диаз проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей и с тех пор не проводил ни одного поединка. Нейт впоследствии рассказал, что вернётся в октагон в декабре 2021 года. В настоящее время Нейт не присутствует в официальных рейтингах UFC.

Всего в смешанных единоборствах Диаз провёл 36 боёв, в которых одержал 23 победы и потерпел 13 поражений. За последние четыре боя американец потерпел три поражения и одержал одну победу.