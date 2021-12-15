Исмаилов назвал единственное условие для третьего боя с Минеевым

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов назвал единственное условие для проведения третьего поединка с Владимиром Минеевым.

«Третьего боя не будет, дорогие друзья! Разве что сам чемпион начнёт просить меня об этом, и то я не обещаю. Артур Алибулатов, твой выход», — сказал Исмаилов в интервью, размещённом на канале Hustle MMA в YouTube.

Артур Алибулатов — один из основных претендентов на титул в среднем весе, которым продолжает владеть Минеев.

Напомним, в прошлом Исмаилов и Минеев встречались дважды. В октябре 2018 года была зафиксирована спорная ничья. Через три года, в октябре 2021 года, Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.