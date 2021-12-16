Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чисора – о Фьюри: раньше Тайсон по сути был мошенником, но сейчас он крутой парень

Чисора – о Фьюри: раньше Тайсон по сути был мошенником, но сейчас он крутой парень
Комментарии

37-летний британский боксёр Дерек Чисора спустя несколько лет после двух поединков с Тайсоном Фьюри обвинил своего оппонента в мошенничестве.

«Тайсон, с которым я боксировал в то время, был, по сути, мошенником. Я называю его засранцем того времени, но теперь Тайсон крутой парень. Он мне нравится. Может быть, просто потому, что тогда он был миллиардер, а теперь миллионер.

Старый разорившийся Тайсон — ублюдок. Он обманщик. Но в любом случае всё это останется между нами. Он знает, что сделал, и мне это не нравится», — приводит слова Чисоры Boxing News 24.

Напомним, Фьюри победил Чисору единогласным решением судей в 12-раундовом поединке в 2011 году, а затем нокаутировал Дерека в 10-м раунде в их матче-реванше в 2014 году.

Новость по теме
«У него громкое имя». Промоутер не исключил, что Дерек Чисора вернётся в титульную гонку
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021