Чисора – о Фьюри: раньше Тайсон по сути был мошенником, но сейчас он крутой парень

37-летний британский боксёр Дерек Чисора спустя несколько лет после двух поединков с Тайсоном Фьюри обвинил своего оппонента в мошенничестве.

«Тайсон, с которым я боксировал в то время, был, по сути, мошенником. Я называю его засранцем того времени, но теперь Тайсон крутой парень. Он мне нравится. Может быть, просто потому, что тогда он был миллиардер, а теперь миллионер.

Старый разорившийся Тайсон — ублюдок. Он обманщик. Но в любом случае всё это останется между нами. Он знает, что сделал, и мне это не нравится», — приводит слова Чисоры Boxing News 24.

Напомним, Фьюри победил Чисору единогласным решением судей в 12-раундовом поединке в 2011 году, а затем нокаутировал Дерека в 10-м раунде в их матче-реванше в 2014 году.