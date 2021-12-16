Чисора – о Фьюри: раньше Тайсон по сути был мошенником, но сейчас он крутой парень
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37-летний британский боксёр Дерек Чисора спустя несколько лет после двух поединков с Тайсоном Фьюри обвинил своего оппонента в мошенничестве.
«Тайсон, с которым я боксировал в то время, был, по сути, мошенником. Я называю его засранцем того времени, но теперь Тайсон крутой парень. Он мне нравится. Может быть, просто потому, что тогда он был миллиардер, а теперь миллионер.
Старый разорившийся Тайсон — ублюдок. Он обманщик. Но в любом случае всё это останется между нами. Он знает, что сделал, и мне это не нравится», — приводит слова Чисоры Boxing News 24.
Напомним, Фьюри победил Чисору единогласным решением судей в 12-раундовом поединке в 2011 году, а затем нокаутировал Дерека в 10-м раунде в их матче-реванше в 2014 году.
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