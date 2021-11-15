«У него громкое имя». Промоутер не исключил, что Дерек Чисора вернётся в титульную гонку

Известный промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от реванша Дерека Чисоры и Джозефа Паркера, запланированного на 18 декабря. В первом поединке Паркер победил единогласным решением судей.

«Меня спрашивают, что стоит на кону для бойцов. Не волнуйтесь за Чисору — он просто любит драться. Будь у него серия из семи поражений, он всё равно рвался бы на ринг. Джозеф Паркер хочет начать возвращение за титулами, а Дерек просто хочет драться и побеждать. Я уверен, что это будет захватывающий бой, который точно не пройдёт всю дистанцию.

Вы думаете, что у Чисоры больше нет шансов бороться за пояс? С коммерческой точки зрения у него громкое имя, он всегда будет в больших боях. Кто-то говорит, что у Дерека 11 поражений, но вы посмотрите, кому он проигрывал — Тайсону Фьюри, Диллиану Уайту, Владимиру Кличко. Вдобавок 18 декабря Чисоре поможет поддержка зрителей», — цитирует Хирна BoxingScene.