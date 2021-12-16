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Порье — про бой с Диазом: это было бы здорово

Порье — про бой с Диазом: это было бы здорово
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Американский боец Дастин Порье высказался по поводу возможного боя с Нейтом Диазом.

«Бой с Нейтом Диазом? Это было бы здорово. Я не знаю, какие у них планы с UFC. В преддверии моего боя я видел много контрактных материалов. Думаю, у них возникает много споров по поводу организации боёв.

У меня даже нет временных рамок для нового боя. Как уже говорил ранее, я здоров. Я хочу драться», — приводит слова Порье MMA Fighting.

Диаз изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но он не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

В последнем поединке Порье встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. Главным претендентом на следующий бой с Чарльзом сейчас является Джастин Гэтжи.

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