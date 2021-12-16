Порье — про поражение от Оливейры: я мог бы «уснуть», но что это бы дало?
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Американский боец UFC Дастин Порье высказался по поводу своего поражения в титульном бою Чарльзу Оливейре.
«Чарльз быстро забрал мою спину. Конечно, я не хотел стучать и сдаваться, мог бы «уснуть». Но что это бы дало? Я слишком давно занимаюсь этим спортом, чтобы не понимать, что игра окончена. Я оказался в худшей позиции, которую только мог себе представить. Хотя в тренировочном лагере я провёл много часов с ребятами, которые хотели меня задушить. Чарльз не был каким-то суперсильным или быстрым, зато он оказался прочнее, чем я думал», — сказал Порье в интервью ММА Hour.
Оливейра одержал победу удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. Главным претендентом на следующий бой с Чарльзом сейчас является Джастин Гэтжи.
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