Хабиб Нурмагомедов: Оливейра и Махачев могут провести бой в конце 2022 года

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что действующий чемпион лиги Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев могут провести бой в конце 2022 года.



«Это будет очень интересный поединок. Если Оливейра и Махачев победят в своих следующих боях, то встретятся в конце 2022 года. Это будет отличный бой, который будет немного напоминать моё противостояние с Фергюсоном. Они оба на победной серии. Сейчас у Оливейры 10 выигранных боёв кряду. Если Ислам выиграет следующий бой, то это будет его 10-я победа подряд, а у Чарльза впереди может быть 11-я. Это отличный бой как для них, так и для UFC.



Я хочу, чтобы они оба победили и подрались в конце следующего года. Но дам вам совет: не забывайте про Джастина Гэтжи. Этот парень очень хорош», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова ESPN.

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