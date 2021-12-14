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«30 февраля». Махачев остроумно ответил Макгрегору по поводу следующего боя ирландца

«30 февраля». Махачев остроумно ответил Макгрегору по поводу следующего боя ирландца
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Известный боец UFC Ислам Махачев ответил ирландцу Конору Макгрегору, который в своём «твиттере» поинтересовался, когда состоится его бой с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.

«Твой бой 30 февраля», — ответил в своём «твиттере» Махачев.

Оливейра и Порье сражались на турнире UFC 269. Бой завершился победой Чарльза удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. Главным претендентом на следующий бой с Оливейрой сейчас является Джастин Гэтжи. Махачев свой следующий бой проведёт с Бенеилом Дариушем.

В настоящее время Макгрегор не принимает участия в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.

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