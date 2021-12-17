Диаз рассказал, когда собирается провести бой с Порье

Американский боец UFC Нейт Диаз разместил новый пост в своём «твиттере», где высказался о поединке с соотечественником Дастином Порье.

«Я буду драться с Дастином Порье в январе. В этот раз не будь напуганной сукой. Сейчас или никогда», — написал Диаз.



В последнем поединке Порье встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. Главным претендентом на следующий бой с Чарльзом сейчас является Джастин Гэтжи.



Диаз последний бой провёл на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но он не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.