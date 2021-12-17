Кевин Ли — о подписании контракта с Eagle FC: собираюсь пролить кровь за Хабиба

Боец смешанных единоборств Кевин Ли высказался о подписании контракта с промоушеном владельцем которого является экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
«Здесь почти всё лучше, чем было в UFC. Да, UFC действительно ничем не лучше. Может, разве что в плане медийного внимания, потому что там бои показывают на ESPN. Хотя в наши дни многое теряется в суматохе. Честно говоря, сейчас всё лучше во многих отношениях. Я собираюсь драться в этом промоушене и пролить кровь за Хабиба”, — приводит слова Ли MMA Fighting.
В UFC прекратили сотрудничество с Кевином на фоне его пяти поражений, которые он потерпел в семи поединках в промоушене начиная с октября 2017 года. Последнюю победу в лиге Ли одержал в ноябре 2019 года, победив Грегора Гиллеспи в рамках турнира UFC 244. Дебют Кевина в UFC состоялся в феврале 2014 года.
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