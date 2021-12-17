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Кевин Ли в шуточной форме рассказал, чем отличаются Хабиб и Дана Уайт

Кевин Ли в шуточной форме рассказал, чем отличаются Хабиб и Дана Уайт
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29-летний американец Кевин Ли, подписавший контракт с промоушеном Хабиба Нурмагомедова – Eagle FC, ответил на вопрос о разнице между россиянином и главой UFC Дана Уайтом.

«Хабиб немного ниже ростом, и у него всё ещё есть небольшое количество волос, так что проще сказать, что он ещё не зарабатывает столько денег.

Если серьёзно, то ещё слишком рано замечать это. Единственное, что я могу заметить, это то, что у него есть большой потенциал и много возможностей для роста… Абсолютно точно, его промоушен может потеснить Bellator. Когда бизнес-модель продолжает делать что-то помимо того, что делают все, у неё есть потенциал взять верх над всеми остальными», — цитирует Ли BJ Penn.

Ранее Кевин Ли назвал своего первого возможного соперника по Eagle FC – им может стать его 39-летний соотечественник Диего Санчес.

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