Диаз: не собираюсь драться с Макгрегором, пока он не залечит ногу и не покажет себя в бою

36-летний американский боец UFC Нейт Диаз высказался о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором, а также поставил промоушен в известность о готовности выйти в октагон уже в январе 2022 года.
«Я не собираюсь драться с Макгрегором, пока он не залечит ногу и не покажет себя в бою с другими оппонентами, чтобы мы знали, что он действительно готов.
UFC, могу ли я получить соперника на январский кард? Спасибо», — гласит пост Диаза в «Твиттере».
Напомним, ранее Диаз отказался провести бой со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, мотивировав это тем, что хочет драться с топовыми бойцами.
В июне 2021 года Диаз проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей и с тех пор не проводил ни одного поединка. Нейт впоследствии рассказал, что вернётся в октагон в декабре 2021 года. В настоящее время Нейт не присутствует в официальных рейтингах UFC.
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