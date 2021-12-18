Диаз: не собираюсь драться с Макгрегором, пока он не залечит ногу и не покажет себя в бою

36-летний американский боец UFC Нейт Диаз высказался о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором, а также поставил промоушен в известность о готовности выйти в октагон уже в январе 2022 года.

«Я не собираюсь драться с Макгрегором, пока он не залечит ногу и не покажет себя в бою с другими оппонентами, чтобы мы знали, что он действительно готов.

UFC, могу ли я получить соперника на январский кард? Спасибо», — гласит пост Диаза в «Твиттере».

Напомним, ранее Диаз отказался провести бой со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, мотивировав это тем, что хочет драться с топовыми бойцами.



В июне 2021 года Диаз проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей и с тех пор не проводил ни одного поединка. Нейт впоследствии рассказал, что вернётся в октагон в декабре 2021 года. В настоящее время Нейт не присутствует в официальных рейтингах UFC.