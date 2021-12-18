Браун – о Бетербиеве: сильный, жёсткий, грязный

Экс-чемпион мира американец Маркус Браун перед боем с действующим непобеждённым чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым оценивает свои шансы на победу очень высоко. По словам Брауна, Бетербиев «сильный, жёсткий и грязный» боец, сообщает The Ring.

Браун также считает, что россиянин более уязвим, чем некоторые думают.

«Он крепкий парень, но не то чтобы его нельзя было победить. Они делают вид, что он непобедим, но я в это не верю. Его повалил Джефф Пейдж», — сказал Браун.

Напомним, что Бетербиев из 16 своих боёв выиграл все 16 нокаутом. Браун из 25 боев одержал 24 победы, из них 16 нокаутом.

В ночь с 17 на 18 декабря по московскому времени в Монреале (Канада) пройдёт турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого выступит Бетербиев. Противостоять ему будет экс-чемпион мира Браун.

Для Артура это будет уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Бетербиев — фаворит схватки. Но россиянин уже заставил понервничать фанатов, едва не провалив взвешивание и, таким образом, чуть не лишившись титулов ещё до боя.