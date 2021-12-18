Арум — о победе Бетербиева: мне жаль следующего парня, который выйдет на бой с ним

Знаменитый промоутер Боб Арум высказался о победе чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артура Бетербиева, которую он одержал в поединке с американцем Маркусом Брауном.



«Артур Бетербиев — зверь в ринге. Мне жаль следующего парня, который выйдет на бой с ним», — написал Арум в своём «твиттере».



Бой Бетербиева и Брауна состоялся в ночь на 18 декабря по московскому времени и завершился в девятом раунде, когда Артур отправил оппонента в нокаут.



Напомним, Бетербиев дебютировал в профессиональном боксе состоялся в 2013 году. Свой предыдущий бой он провёл в марте 2021 года, нокаутировав немца Адама Дайнеса, этот поединок состоялся в Москве. Всего на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках, все бои он выиграл нокаутом. Что касается 30-летнего Брауна, то у него 24 победы при двух поражениях.