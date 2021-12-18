В Федерации бокса России отреагировали на победу Бетербиева в бою с американцем Брауном

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев прокомментировал итог боя чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, россиянина Артура Бетербиева и американца Маркуса Брауна. Поединок, состоявшийся в ночь 18 декабря по московскому времени в Монреале (Канада), завершился победой Бетербиева нокаутом в девятом раунде.



«Поздравляю Артура с победой. Для меня эта победа была ожидаемой, лично я не сомневался, что будет как-то по-другому. Хочется, чтобы Артур шёл на объединение. Но прежде, чем встретиться с Димой Биволом — а этот бой точно должен пройти в России — хотелось бы пожелать, чтобы следующий поединок Артура прошёл с чемпионом WBO, чтобы и этот пояс вернулся обратно в Россию. Сейчас чемпионом по этой версии является Джо Смит», — приводит слова Щекутьева пресс-служба Федерации бокса России.