Кадыров: Бетербиев крушит соперников, не оставляя ни шанса дотянуть до милости судей

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу россиянина Артура Бетербиева, которую он одержал в бою с американцем Маркусом Брауном.
«Друзья, Артур Бетербиев это сделал, а мы с вами и не сомневались! Ведь правда?! Конечно, волновались немного, болели отчаянно, но без колебаний в его силе, духе, воле! Нашему чемпиону с такой общей поддержкой, при его мощном безграничном потенциале только остаётся творить, и он это делает. Каждый раз. От боя к бою. Невзирая на имя и регалии соперника. Он просто крушит их, не оставляя ни малейшего шанса дотянуть до милости судей.
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Это была 17-я победа Артура в 17 боях. Все свои поединки он завершил нокаутами. Блестящая статистика, которой нет ни у одного чемпиона в мире на данный момент.
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Любой действующий в его дивизионе боксер находится от него на одну ступень ниже. Это не просто слова. И, конечно, я нисколько не умаляю их заслуг, но равных ему нет. Артур доказал всё на ринге. И даже боксируя почти шесть раундов, имея только 50 процентов обзора по причине сильного рассечения, Бетербиев отправлял не гнушавшегося грязных приёмов Брауна в нокдауны.
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Уверен, не за горами день, когда Бетербиев станет новым в российской истории лучшим боксёром и абсолютным чемпионом мира!
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Артур, спасибо за эмоции, которые ты подарил нашему народу и всей стране! Продолжай в том же духе, брат! Твой следующий титул уже заждался тебя!» — написал Кадыров в своём «инстаграме».
- 18 декабря 2021
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