Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кадыров: Бетербиев крушит соперников, не оставляя ни шанса дотянуть до милости судей

Кадыров: Бетербиев крушит соперников, не оставляя ни шанса дотянуть до милости судей
Комментарии

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу россиянина Артура Бетербиева, которую он одержал в бою с американцем Маркусом Брауном.

«Друзья, Артур Бетербиев это сделал, а мы с вами и не сомневались! Ведь правда?! Конечно, волновались немного, болели отчаянно, но без колебаний в его силе, духе, воле! Нашему чемпиону с такой общей поддержкой, при его мощном безграничном потенциале только остаётся творить, и он это делает. Каждый раз. От боя к бою. Невзирая на имя и регалии соперника. Он просто крушит их, не оставляя ни малейшего шанса дотянуть до милости судей.

Это была 17-я победа Артура в 17 боях. Все свои поединки он завершил нокаутами. Блестящая статистика, которой нет ни у одного чемпиона в мире на данный момент.

Любой действующий в его дивизионе боксер находится от него на одну ступень ниже. Это не просто слова. И, конечно, я нисколько не умаляю их заслуг, но равных ему нет. Артур доказал всё на ринге. И даже боксируя почти шесть раундов, имея только 50 процентов обзора по причине сильного рассечения, Бетербиев отправлял не гнушавшегося грязных приёмов Брауна в нокдауны.

Уверен, не за горами день, когда Бетербиев станет новым в российской истории лучшим боксёром и абсолютным чемпионом мира!

Артур, спасибо за эмоции, которые ты подарил нашему народу и всей стране! Продолжай в том же духе, брат! Твой следующий титул уже заждался тебя!» — написал Кадыров в своём «инстаграме».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021