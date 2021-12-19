Чимаев отпустил неприличную шутку в адрес Белала Мухаммада после его победы на турнире UFC

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся соглавный бой турнира UFC Вегас 45 (UFC Fight Night 199), в котором сошлись представители полусредней весовой категории – 38-летний американец Стивен Томпсон и его 33-летний соотечественник Белал Мухаммад.

Поединок завершился победой Мухаммада единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26).

Сразу после завершения боя 27-летний шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на результат поединка в комментариях к публикации MMA Fighting в «Инстаграме», написав сообщение следующего содержания: «Кто этот гей?» сопроводив комментарий эмодзи со смехом. Возможно, это была опечатка со стороны Чимаева в слове «gay» и он имел в виду лишь «Кто этот парень?» подставив не ту букву в своём сообщении.

Напомним, Томпсон потерпел второе поражение кряду после осечки в бою с Гилбертом Бёрнсом на UFC 264 в июле 2021 года. Всего на его счету 16 побед и 6 поражений в карьере ММА. Для Мухаммада эта победа стала 20-й в карьере при 3 поражениях.

Видео ярких моментов боя Томпсон — Мухаммад доступно на «Чемпионате».