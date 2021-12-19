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Дана Уайт: у нас есть кое-что для Тони Фергюсона. Интересный поединок

Дана Уайт: у нас есть кое-что для Тони Фергюсона. Интересный поединок
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Президент промоушена UFC Дана Уайт рассказал, что в ближайшем времени может организовать бой для знаменитого Тони Фергюсона. Функционер отметил, что у него уже есть идея по сопернику для Эль Кукуя.

«Возможен ли бой Фергюсона и Нейта Диаза? Думаю, у нас есть поединок для Фергюсона. У нас есть кое-кто для него. Интересный ли это поединок? Да. Посмотрите на сегодняшний турнир. Потрясающее шоу», — рассказал Уайт на пресс-конференции после UFC Fight Nignt 199.

На турнире UFC 262 в Хьюстоне (США) Фергюсон проиграл Бенеилу Дариушу. Это поражение стало третьим подряд для Тони. Начало серии поражений было положено в бою с Джастином Гэтжи, тогда Фергюсон проиграл досрочно, пропустив множество тяжелейших ударов. Затем Тони потерпел поражение в поединке с Чарльзом Оливейрой. Последняя победа Фергюсона датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.

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