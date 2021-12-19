Шлеменко: в UFC россияне выглядят не так эффективно. Наверное, там другие витаминки

Экс-чемпион Bellator, легенда отечественных смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о ситуации с допингом в российских ММА.

«По какому-то случайному стечению обстоятельств бойцы, которые выступают в России, выглядят рельефнее, здоровее, больше гоняют веса, лучше дышат и показывают себя значительно лучше.



Но по случайному совпадению в UFC у них это не получается делать. Что же это такое? Наверное, там другие витаминки. Беспокоит ли меня, что Исмаилов будет на всём? А что делать?



Тут нужна тактика. Если я по какой-то глупости выскочу и буду мериться силами с ним, то тогда, мне, скорее всего, не выжить. А если я буду драться тактически грамотно, то у меня были бои похожего плана, и они хорошо заканчивались», — cказал Шлеменко на YouTube-канале Александра Лютикова.