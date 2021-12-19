Шлеменко: в UFC россияне выглядят не так эффективно. Наверное, там другие витаминки

Экс-чемпион Bellator, легенда отечественных смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о ситуации с допингом в российских ММА.
«По какому-то случайному стечению обстоятельств бойцы, которые выступают в России, выглядят рельефнее, здоровее, больше гоняют веса, лучше дышат и показывают себя значительно лучше.
Но по случайному совпадению в UFC у них это не получается делать. Что же это такое? Наверное, там другие витаминки. Беспокоит ли меня, что Исмаилов будет на всём? А что делать?
Тут нужна тактика. Если я по какой-то глупости выскочу и буду мериться силами с ним, то тогда, мне, скорее всего, не выжить. А если я буду драться тактически грамотно, то у меня были бои похожего плана, и они хорошо заканчивались», — cказал Шлеменко на YouTube-канале Александра Лютикова.
- 19 декабря 2021
-
19:55
-
19:34
-
18:50
-
18:07
-
17:35
-
17:25
-
17:21
-
16:46
-
16:40
-
15:20
-
15:05
-
14:15
-
13:53
-
13:15
-
12:46
-
12:29
-
11:40
-
11:29
-
10:30
-
09:56
-
09:54
-
09:43
-
09:38
-
09:33
-
09:23
-
09:15
-
08:47
-
08:41
-
08:37
-
08:34
-
07:40
-
07:34
-
07:00
-
06:43
-
06:18