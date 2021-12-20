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«Он не хочет этого». Порье высказался про потенциальный бой с Диазом

«Он не хочет этого». Порье высказался про потенциальный бой с Диазом
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Американский боец Дастин Порье высказался по поводу возможного боя с Нейтом Диазом. Порье ответил на вопрос одного из болельщиков о потенциальном бое с Диазом.

«Он не хочет этого», — написал Дастин Порье в своём «твиттере».

В последнем поединке Порье встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. Главным претендентом на следующий бой с Чарльзом сейчас является Джастин Гэтжи.

Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

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