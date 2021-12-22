В UFC официально подтвердили бой Анкалаева с Сантосом

В UFC официально объявили о поединке между российским бойцом полутяжёлого дивизиона Магомедом Анкалаевым и бразильцем Тиаго Сантосом. Бой состоится на одном из турниров промоушена 13 марта 2022 года.

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Напомним, 30 октября Магомед Анкалаев встречался со швейцарским бойцом Волканом Оздемиром. Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Анкалаеву. Для него эта победа стала 25-й в смешанных единоборствах при единственном поражении.

Тиаго Сантос совсем недавно прервал свою серию из трёх поражений от Джона Джонса, Гловера Тейшейры и Александара Ракича, взяв верх над Джонни Уокером единогласным судейским решением.