Чейл Соннен: Россия впереди планеты всей по допингу и подделке паспортов

Экс-боец ММА Чейл Соннен заявил, что Россия является ведущей спортивной державой в вопросах допинга и подделки возраста.
«Ещё в 2012 году я предсказывал доминацию российских бойцов в смешанных единоборствах. Когда UFC начал подписывать парней из России, я сказал им: «Не подписывайте их, только если вы не ведете бизнес с Россией. Потому что если вы подпишите, то столкнетесь с доминацией, которую никогда не видели раньше». В России, если видят, насколько ты хорош, тебя забирают и селят в специнтернаты.
Я был в таком. Все живут на одном этаже, там же у них школа, компьютер, и они просто не выходят оттуда. Только тренировки. И я не говорю о том, что на самом деле стоит за российскими спортсменами. Никто не умеет так жульничать, как они. Там это стоит на государственном уровне. Они первые в мире по стероидам. И химию они принимают с очень молодого возраста.
Берут молодых парней, меняют им возраст, подделывают документы, а после этого накачивают химией до беспамятства. У них 18-летние борются с 15-летними, потому что у 18-летних фейковые паспорта. И химия в придачу. Недавно у них был чемпионат мира среди кадетов, в финал вышел парнишка из Орегона. И он борется с россиянином, который никак не выглядит на 15 лет. Они просто мошенники. Вот в чём правда российского спорта», — сказал Соннен в интервью YouTube-каналу Lytes Out Podcast.
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