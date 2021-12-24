Олимпийский чемпион Батыргазиев нокаутировал Мансалинью и завоевал пояс IBF International

Российский боксёр Альберт Батыргазиев завоевал титул интернационального чемпиона в полулёгком весе по версии IBF. В поединке в рамках вечера бокса в Москве Батыгазиев одержал победу нпд венесуэльским боксёром Франклином Мансанильей. Бой завершился победой Батыргазиева техническим нокаутом в четвёртом раунде.



Эта победа стала пятой для Батыргазиева в профессиональном боксе в пяти поединках. Все победы Батургазиев праздновал досрочно. Мансанилья потерпел восьмое поражение в 28 поединках в карьере.



Напомним, Батыргазиев в августе 2021 года стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 килограммов. В финальном поединке олимпийского турнира он оказался сильнее американца Дьюка Рэгана раздельным решением судей со счетом 3:2.