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Тедди Атлас: после 4 раундов Макгрегор лидировал в бою с Мейвейзером

Тедди Атлас: после 4 раундов Макгрегор лидировал в бою с Мейвейзером
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Знаменитый американский тренер по боксу Тедди Атлас рассказал, как он присутствовал на знаменитом боксёрском поединке между звездой UFC Конором Макгрегором и непобеждённым Флойдом Мейвезером-младшим.

«Я знаю, что вы, наверное, подавитесь своим пирогом, который вы сейчас едите, но Конор был впереди после четырёх раундов. Я работал на этом поединке для ESPN, вместе Чейлом Сонненом. Мы сидели очень близко к рингу, и после четырех раундов я с уверенностью могу сказать, что он был впереди, и на это есть причина: он использовал свою длину рук.

У него длинные руки, он контрпанчер, отлично работал вторым номером, применяя свой джеб. Четыре раунда он был впереди. Но потом, конечно, Мейвезер сделал то, что должен был сделать, чтобы сломить его», — приводит слова Атласа MMAJunkie.

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