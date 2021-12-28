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Арум назвал двух главных кандидатов на проведение боя с Тайсоном Фьюри

Арум назвал двух главных кандидатов на проведение боя с Тайсоном Фьюри
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Знаменитый промоутер Боб Арум назвал следующих потенциальных соперников для чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри. По словам Арума, ими, скорее всего, будут финский боксёр Роберт Хелениус или американец мексиканского происхождения Энди Руис-младший.

«Мы рассматриваем Энди Руиса в качестве возможного кандидата, он сейчас доступен. Кроме того, Тайсон может встретиться с этим большим финским парнем — Хелениусом.

Это два главных претендента. Я думаю, что если это будет Хелениус, то бой состоится в Великобритании, а если — Руис, то поединок мы проведём в Лас-Вегасе», — приводит слова Арума DAZN со ссылкой на его интервью для канала iFL TV в YouTube.

Последний на данный момент бой Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года. Тайсон сразился с американцем Деонтеем Уайлдером. Бойцы бились за звание чемпиона мира по версии WBC. Противостояние завершилось в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри.

Изначально планировалось, что бой с Фьюри проведёт Диллиан Уайт. Однако из-за продолжающихся судебных тяжб, которые ведут Всемирный боксёрский совет (WBC) и Уайт, это едва ли будет возможно. Диллиан ещё летом 2020-го подал в суд на (WBC) из-за отсутствия обещанного организацией титульного поединка.

Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция
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