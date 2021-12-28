Арум назвал двух главных кандидатов на проведение боя с Тайсоном Фьюри

Знаменитый промоутер Боб Арум назвал следующих потенциальных соперников для чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри. По словам Арума, ими, скорее всего, будут финский боксёр Роберт Хелениус или американец мексиканского происхождения Энди Руис-младший.
«Мы рассматриваем Энди Руиса в качестве возможного кандидата, он сейчас доступен. Кроме того, Тайсон может встретиться с этим большим финским парнем — Хелениусом.
Это два главных претендента. Я думаю, что если это будет Хелениус, то бой состоится в Великобритании, а если — Руис, то поединок мы проведём в Лас-Вегасе», — приводит слова Арума DAZN со ссылкой на его интервью для канала iFL TV в YouTube.
Последний на данный момент бой Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года. Тайсон сразился с американцем Деонтеем Уайлдером. Бойцы бились за звание чемпиона мира по версии WBC. Противостояние завершилось в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри.
Изначально планировалось, что бой с Фьюри проведёт Диллиан Уайт. Однако из-за продолжающихся судебных тяжб, которые ведут Всемирный боксёрский совет (WBC) и Уайт, это едва ли будет возможно. Диллиан ещё летом 2020-го подал в суд на (WBC) из-за отсутствия обещанного организацией титульного поединка.
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