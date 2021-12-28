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Призёр Олимпийских игр Глеб Бакши перешёл в профессиональный бокс

Призёр Олимпийских игр Глеб Бакши перешёл в профессиональный бокс
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Российский боксёр Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг, объявил о переходе в профессиональный бокс.

«Сегодня не самый простой, но точно очень важный день в моей спортивной жизни. Мы с командой приняли решение о переходе в профессиональный бокс.

Было по-разному. Друзья, враги, много поддержки, столько же хейтеров. Но всё это давало мне силы стать чемпионом страны, потом мира и наконец призёром Олимпиады. Но самое главное, что всё это время меня окружали люди, которые правда любят бокс. Это круто.

Для меня наступает новый этап, с другими возможностями. Этап, который, я надеюсь, поможет мне раскрыться и в ринге, и как личности. Надеюсь, что вы все разделите со мной мою новую жизнь! Обещаю, что там будет на что посмотреть», — написал Бакши в своём «инстаграме».

На Олимпийских играх в Токио Бакши стал бронзовым призёром. В полуфинальном поединке Глеб раздельным решением судей уступил представителю Бразилии Эберту Соузу.

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