«Были предложения остаться в сборной Украины». Бакши принёс России бронзу

Сборной России по боксу на Играх в Токио пока что далеко от успеха Олимпиады-2004 – там было три золота. Тем не менее наград в столице Японии хватает. Одна из них на счету Глеба Бакши, выступающего в весовой категории до 75 кг.

Глеб родился в 1995 году в Симферополе, что со временем скажется на его карьере. Отец отвёл мальчика в боксерский клуб «Таврия» в возрасте шести лет. Парень не фанател от этого вида спорта, но настоял его папа. Как ещё усмирить пацанёнка, который в таком возрасте дерётся на улице и прогуливает школу? Через годы Бакши скажет, что подобный путь для своих детей не выбрал бы, но о своём случае не жалеет.

«Я по-хорошему боялся отца, его влияние было большим. Я благодарен ему, именно отец в нужный момент мне вбил в голову необходимые вещи», — говорил впоследствии боксёр.

Со временем у Бакши появился кумир в лице Кости Цзю. У крымчанина присутствовала даже фирменная косичка, но её пришлось лишиться после вызова родителей в школу.

С 2012 года у Глеба новый тренер – Иван Карандей. Тогда стало понятно, что всё серьёзно – шестидневный режим тренировок, ранний подъём и минимум времени на отдых. В 15 лет Бакши выбрал большой спорт и больше со своего пути не сходил.

Так как Бакши родился в Симферополе, то в 2014 году перед ним встал выбор, за какую национальную команду выступать. К тому времени перспективный боксёр выиграл юниорское первенство Украины, а также два года подряд был в призах на молодёжном уровне. Глеб выбрал российскую сторону по семейным причинам.

«Были предложения остаться в сборной Украины, но сразу сказали, что я должен переехать. Да и мне тогда только-только исполнилось 18 лет, и я в принципе боялся переезжать, не видеть родных. Тогда я не мог понять, что будет дальше с этой ситуацией. А сейчас я живу в Крыму. Точнее — живу там в перерывах между сборами», — цитирует Бакши РИА «Новости».

Переход состоялся, но Глебу нужно было начинать практически с нуля, всё-таки в российском боксе серьёзная конкуренция. Приходилось и подрабатывать охранником в ночном клубе с заработной платой в 6 тысяч рублей.

«Я-то худой (смеется), и были забавные случаи, когда не понимали, что этот мальчик, то есть я, хочет сказать», — говорил Глеб о нюансах своей прежней работы.

Пожалуй, самым известным симферопольцем в мире бокса (пока что) является Александр Усик, пути которого с Бакши, конечно же, пересекались. Непобеждённый боксёр-профессионал поддерживал более молодого коллегу, оказывал материальную помощь и выводил его на первый поединок по мужикам. Также помогал советам тогда, когда Бакши задумывался об уходе из бокса. Первый раз подобное случилось, когда ровесники гуляли с девочками, играли в футбол, а боксёру приходилось вкалывать на тренировках.

«Благодаря Усику остался в боксе. Он оказал большое влияние на мою карьеру. Признаюсь, за свою карьеру я раза 2-3 точно хотел бросить. В один из таких моментов Саша как старший брат вставил мне пистон. Он сказал: «Глеб, давай, у тебя есть будущее». Также после перехода в состав сборной России были сомнения, что мы как спортсмены будем не нужны», — говорил Бакши.

Бакши постепенно влился в ряды сборной России, но периодически случались поражения. Первый серьёзный результат на взрослом уровне пришёл к боксёру в 2017 году – тогда он стал третьим на чемпионате России. На следующий год была проделана работа над ошибками — и долгожданная победа. 2019-й – защита чемпионского титула. А как дела на международной арене?

Дебют на чемпионате мира и сразу же триумф. Глеб дошёл до финала турнира в Екатеринбурге, в котором победил боксёра из Филиппин, полуфиналиста нынешней Олимпиады Эумира Марсьяля. Дальше только Олимпийские игры. Жеребьёвка для россиянина могла сложиться и лучшим образом, ведь в первом раунде ему пришлось столкнуться с призёром чемпионата мира 2017 года Троем Айсли из США. Бакши заставил поволноваться за себя и за вердикт поединка, и всё же победа раздельным решением судей (3-2).

Далее Глеба ждал представитель Гаити Даррел Вальсант. Тут Бакши взял верх единогласным решением судей и отправился в полуфинал, гарантировав себе бронзовую награду. Правда, по словам самого россиянина, его соперник поломал ему план на бой, что вылилось в большое количество грязи. Ну а далее был полуфинал с бразильцем. Невзирая на то что у Глеба был опыт победы над Соузой, в этот раз Бакши не смог совладать с нервами.

Да, фаворитом турнира в данной весовой категории 25-летний россиянин не был. Больше всего ставили на победу украинца Алесандра Хижняка, с которым россиянин знаком не понаслышке и которому уже дважды уступал в очных поединках. Но, как бы то ни было, горечь после вылета на стадии полуфинала остаётся.

Ещё два года назад Бакши признавался, что его главной целью в жизни является победа на Олимпийских играх. На это у него была лишь одна попытка. Далее он видит себя только в профессионалах и не собирается участвовать в новом олимпийском цикле, пусть следующая Олимпиада и будет уже через три года. Хотя поменять решение никогда не поздно. В любом случае поблагодарим Глеба за бронзовую награду и красивые выступления. Ну а в финале весовой категории до 75 кг подерутся уже упомянутый Хижняк и обидчик Бакши.