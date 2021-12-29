Камил Гаджиев встретился с Хасбиком. Фото
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Президент российской лиги смешанных единоборств AMC Fight Nights Камил Гаджиев разместил новый пост в своём «инстаграме», поделившись с подписчиками фотографией с дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как просто Хасбик.
«Давно хотел фото с этим парнем. Всем хорошего дня», — написал Гаджиев.
Фотографию можно посмотреть на странице Камила Гаджиева в «Инстаграме».
Хасбулла стал популярным ещё несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Хасбулла даже встречался с президентом UFC Даной Уайтом. Однако бой так и не состоялся, а инициативу осудили многие бойцы смешанных единоборств.
Новость по темеИслам Махачев разместил мем в поддержку Хасбика
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