Камил Гаджиев встретился с Хасбиком. Фото

Президент российской лиги смешанных единоборств AMC Fight Nights Камил Гаджиев разместил новый пост в своём «инстаграме», поделившись с подписчиками фотографией с дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как просто Хасбик.



«Давно хотел фото с этим парнем. Всем хорошего дня», — написал Гаджиев.

Фотографию можно посмотреть на странице Камила Гаджиева в «Инстаграме».

Хасбулла стал популярным ещё несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Хасбулла даже встречался с президентом UFC Даной Уайтом. Однако бой так и не состоялся, а инициативу осудили многие бойцы смешанных единоборств.