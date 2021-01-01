Президент Bellator назвал условия возвращения скандального друга Макгрегора Диллона Дэниса

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, на каких условиях может вернуться боец смешанных единоборств Диллон Дэнис.

«Если Диллон готов соревноваться и сражаться на том уровне, на котором он должен соревноваться здесь, в Bellator, тогда позвоните нам, и давайте введём его.

Давайте вернём его. В прошлом году, думаю, у него были травмы, и ему было очень больно возвращаться в клетку, но, надеюсь, мы вернём его в следующем году. Мы бы хотели, чтобы Диллон вернулся, но он тоже должен будет внести свой вклад, и если он сможет добраться до того состояния, когда он сможет биться на этом уровне, тогда давайте его поставим.

Мы здесь. Мы проводим бои дважды в месяц, так что у нас будет возможность сразиться с ним. Просто готов ли он состязаться? Это непросто. Это непростой вид спорта. Это то, что отнимет много времени, готов ли он это сделать, и если он готов и наберёт форму, то на этом уровне он может сражаться в определённой весовой категории, с которой он нам нужен. Если ему трудно набрать вес, мы могли бы сразиться с ним в следующей весовой категории. Мы будем гибкими, но дадим ему возможность начать своё возвращение, как только он будет готов», – цитирует Кокера MMA Junkie.

Напомним, ранее боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, подшутил над известным блогером-боксёром Джейком Полом. Поводом для этого послужили низкие продажи PPV за реванш между Полом и 39-летним бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. Всего было куплено 65 000 платных трансляций.

Также в сентябре 2021 года Дэниса арестовывала полиция.